لحظة بلحظة.. النصر ضد ضمك لحسم لقب الدوري السعودي (0-0)

كتب : محمد عبد الهادي

08:39 م 21/05/2026 تعديل في 09:21 م
    وصول لاعبي النصر لملعب المباراة
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين فريقي النصر وضمك، في الجولة الأخيرة والحاسمة بدوري روشن السعودي.

ويبحث عن النصر عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لحسم لقب الدوري السعودي دون النظر لنتائج غيره نادي الهلال.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك بالدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: إينيجو مارتينيز – عبدالإله العمري – محمد سيماكان

خط الوسط: أيمن يحيى – جواو فيليكس – عبدالله الخيبري – نواف بوشل

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – كينجسلي كومان

متابعة مباراة النصر وضمك بجولة حسم الدوري السعودي

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 5: استحواذ وسيطرة من لاعبي النصر علي مجريات المباراة لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 13: انطلاقة مميزة من جواو فيليكس، قبل أن تطول الكرة منه وتتحول إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 15: أرسل كومان عرضية من الجهة اليمنى لصالح النصر، لكن دفاع ضمك كان في الموعد وأبعد الكرة.

الدقيقة 17: سدد النصر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى ضمك وخرجت إلى خارج الملعب.


