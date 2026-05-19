قالت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس مكتب شؤؤن الحج السياحي، إن الوزارة قررت هذا العام إنشاء أول لجنة متخصصة لمتابعة تسليم الحقائب وبطاقات نسك لحجاج السياحة، وذلك بعد وجود شكاوى خلال المواسم الماضية.

وأضافت "سامية"، في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش استعدادات الحج السياحي 2026 بمكة المكرمة، أن اللجنة نجحت في حل المشكلات المتعلقة بالحقائب، من خلال التنسيق مع الشركات والمشرفين ومراجعة الحقائب التي لا تحمل بيانات أو التي تم تسليمها بشكل خاطئ، حتى يتم تسليمها إلى أصحابها.

وأكدت رئيس مكتب شؤؤن الحج السياحي الحقائب، أنه تم حاليًا حل جميع المشكلات الخاصة بالحقائب، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان راحة حجاج السياحة خلال أداء المناسك.