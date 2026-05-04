القائد العام يلتقي مقاتلي الغربية العسكرية لتعزيز الجاهزية القتالية- صور

كتب : محمد سامي

10:12 ص 04/05/2026

الفريق أشرف سالم زاهر

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، وعدد من مقاتلي التشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

وبحسب بيان، بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود للمنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا أن رجال المنطقة يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن.

القائد العام يؤكد جاهزية المقاتلين وتعزيز الكفاءة القتالية

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية.

وأشار إلى تلاحم رجال المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ وعواقل مطروح في حماية وتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد فرد مقاتل مؤهل لاستيعاب التطور التكنولوجي بكافة التخصصات، كذلك أساليب التدريب الحديثة وأهمية التحصين المستمر ضد الحروب النفسية بما يسهم في الحفاظ على الروح المعنوية العالية والكفاءة الفنية والقتالية، كما قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالمرور على القوات المصطفة من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية للاطمئنان على جاهزيتهم القتالية، وأكد أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

