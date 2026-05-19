حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مؤكدة أن محافظة أسوان سجلت 48 درجة مئوية في الظل، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

وأوصت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، المواطنين بضرورة الإكثار من تناول السوائل، خاصة المياه، لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، مع تجنب التواجد المباشر تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما في أوقات الذروة.

موعد انكسار الموجة الحارة على جنوب الصعيد

أشارت "هيئة الأرصاد الجوية" إلى أنه من المتوقع انكسار حدة الموجة الحارة على جنوب الصعيد بداية من يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

