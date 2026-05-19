زار وفد مشترك من وزارة التنمية المحلية والبيئة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مصانع سكر قوص التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالمصانع.

ضم الوفد Eva Suarez مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالة، والدكتور عيدالراجحي مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للدعم الفني للحد من التلوث، والدكتورة رشا محمد صالح رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه، والمهندس عبدالله سليمان مدير عام نوعية مياه الصرف وإعادة الاستخدام، وريهام المكاوي مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية، والمهندس كريم أحمد زاكر ممثل برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لدعم جهود مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشروعات بيئية تسهم في توفيق أوضاع المصانع وتحويلها إلى صناعة خضراء تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، بما يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزيرة، أن جهاز شؤون البيئة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي يبحثان آليات التعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل أبراج التبريد، وتحويل مياه الصرف الصناعي المعالج إلى شبكة الصرف الصحي، بما يدعم منظومة معالجة الصرف الصناعي بمصنع سكر قوص.

وتفقد الوفد خلال الزيارة عددًا من المشروعات البيئية بالمصانع، من بينها أبراج التبريد الرأسية ومحطة الصرف الصناعي، حيث تم استعراض آليات التشغيل وطرق المعالجة المستخدمة، ونوعية المياه التي تتم معالجتها، وأساليب إعادة استخدام المياه المعالجة.

كما استعرض برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة البرنامج المقترح لتأهيل المشروعات البيئية بمصانع سكر قوص، وتم الاتفاق بين ممثلي شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والوكالة الإسبانية على تنفيذ مشروع لتأهيل 5 خلايا من أبراج التبريد الرأسية، إلى جانب مشروع توصيل الصرف الصناعي المعالج بالشبكة العمومية بمدينة قوص.