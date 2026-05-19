قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة المرافعة في محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 337 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بداعش التجمع الأول إلى 19 يوليو المقبل.

اتهامات النيابة العامة

كشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما وجه للمتهمين اتهامات بتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، والتي أسسها متهم متوفى.

