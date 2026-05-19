أعلنت النقابة العامة للمهن الاجتماعية، فوز الدكتور جمال عبد المطلب جبر بالتزكية بمنصب نقيب المهن الإجتماعية بمحافظة بني سويف، وذلك لدورة نقابية جديدة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية بالمحافظة.

ويأتي إعلان الفوز بالتزكية في إطار الانتخابات النقابية التي تشهدها نقابة المهن الاجتماعية، لاختيار القيادات النقابية القادرة على دعم الأخصائيين الاجتماعيين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

من هو الدكتور جمال عبد المطلب جبر؟

يذكر أن الدكتور جمال عبد المطلب جبر من يشغل منصب أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بجامعة بني سويف، وله إسهامات متعددة في مجالات الدراسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فضلا عن توليه سابقًا منصب مدير مركز تنمية القدرات وإعداد القيادات بجامعة بني سويف.

ويشغل الدكتور جمال عبد المطلب جبر حاليًا منصب رئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب بجامعة بني سويف، حيث يواصل جهوده الأكاديمية والبحثية في مجال الدراسات السكانية والاجتماعية.

دعم العمل النقابي والخدمات المهنية

ومن المتوقع أن تشهد الدورة النقابية الجديدة لنقابة المهن الاجتماعية ببني سويف العمل على تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز الدور المجتمعي للنقابة، إلى جانب دعم الأخصائيين الاجتماعيين ورفع كفاءة العمل المهني داخل المحافظة.