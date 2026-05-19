إعلان

ترامب مدافعا عن قاعة الرقص: الرئيس الصيني سيزورنا وليس لدينا مكان لاستضافته

كتب : محمود الطوخي

06:53 م 19/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه للصحفيين أمام موقع بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض، إن الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور واشنطن و"ليس لدينا مكان لاستضافته".

وخلال زيارته الأخيرة إلى بكين قبل أيام، وجه ترامب دعوة رسمية إلى نظيره الصيني شي جين بينج لزيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الشعبين الأمريكي والصيني يتشاركان في الكثير من القواسم المشتركة.

أهمية العلاقات التاريخية بين واشنطن وبكين

شدد ترامب على أن العلاقات الأمريكية الصينية تعد من أهم العلاقات في تاريخ العالم، لافتا إلى أنها تعود إلى جذور تأسيس الولايات المتحدة ونمت بشكل ملحوظ عبر الزمن.

ترتيبات زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل، استجابة للدعوة الرسمية التي وجهها له الرئيس ترامب خلال زيارته السابقة إلى الصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب قاعة الرقص الرئيس الصيني البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
رياضة محلية

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك
"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
أخبار مصر

"الإمام الشافعي غير اجتهاداته".. إبراهيم عيسى يعلق على مشاركته في إعلان
توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
حوادث وقضايا

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
رياضة محلية

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام