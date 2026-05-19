قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه للصحفيين أمام موقع بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض، إن الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور واشنطن و"ليس لدينا مكان لاستضافته".

وخلال زيارته الأخيرة إلى بكين قبل أيام، وجه ترامب دعوة رسمية إلى نظيره الصيني شي جين بينج لزيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الشعبين الأمريكي والصيني يتشاركان في الكثير من القواسم المشتركة.

أهمية العلاقات التاريخية بين واشنطن وبكين

شدد ترامب على أن العلاقات الأمريكية الصينية تعد من أهم العلاقات في تاريخ العالم، لافتا إلى أنها تعود إلى جذور تأسيس الولايات المتحدة ونمت بشكل ملحوظ عبر الزمن.

ترتيبات زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل، استجابة للدعوة الرسمية التي وجهها له الرئيس ترامب خلال زيارته السابقة إلى الصين.