هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

06:40 م 19/05/2026

الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين من محافظة أسيوط يقول: «هل يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية؟»، مؤكدًا أنه لا مانع في ذلك، وأن الأمر فيه سعة للمضحي في كيفية التوزيع.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن للمضحي حرية توزيع الأضحية على من يشاء، سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وفق ما يتيسر له.

وأشار إلى أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء «ثلث للفقراء، وثلث للأقارب والجيران، وثلث لأهل البيت» هو من الأمور التي اعتاد عليها الناس، لكنه ليس فرضًا ملزمًا، بل هو على سبيل الاستحباب والتنظيم.

وأكد أن إعطاء غير المسلمين من الأضحية، سواء كانوا من الأقارب أو من المحتاجين، لا حرج فيه شرعًا، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

الركاب أحبطوا الجريمة.. حبس سيدة حاولت خطف طفلة داخل ميكروباص بالشرقية
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
تسنيم: إسرائيل هي من استهدفت محطة براكة النووية في الإمارات
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
