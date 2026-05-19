شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومدبولي يعلن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين، والأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى 2026، وبيان مهم من الزراعة بشأن أسعار الطماطم.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

الأرصاد تعلن طقس عيد الأضحى 2026

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس عيد الأضحى 2026، قائلة: "نشهد انكسار حدة الموجة الحارة وتحسنًا ملموسًا في الأحوال الجوية، يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء".

إجازة عيد الأضحى 2026 للقطاع الخاص.. قرار مرتقب من وزارة العمل

يترقب العاملون في منشآت وشركات القطاع الخاص صدور قرار وزير العمل بشأن تحديد عدد أيام وآلية إجازة عيد الأضحى 2026، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي قرار إجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مصدر: الأزهر أعد مشروع قانون للأحوال الشخصية في 2019

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارا عام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لعرضه على البرلمان آنذاك.

الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت والأسواق ستشهد انفراجة قريبًا

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا توضيحيا بشأن أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، بناءً على المتابعة الميدانية المستمرة وحركة الكميات الواردة لأسواق الجملة.

بعد افتتاح الدلتا الجديدة.. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟

تتجدد التساؤلات من قبل الملايين من المواطنين حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، خاصة مع التوسع في تنفيذ مشروعات زراعية كبرى، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة الذي تم افتتاحه هذا الأسبوع والذي يعتبر أحد أكبر المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي.

النواب يحذف عبارة "محاكمة الحكومة جنائيًا" من المضبطة بسبب أزمة مياه النيل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على طلب المستشار هاني عازر وزير شئون المجالس النيابية، بحذف عبارة "محاكمة الحكومة جنائيا" من المضبطة.

لأول مرة.. "السياحة" تمد فترة تحسين الحج الاقتصادي حتى 4 ذو الحجة

قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم الحج الحالي يشهد تقديم أطول فترة تحسين لحجاج البرنامج الاقتصادي، تبدأ من 25 ذو القعدة وحتى 4 ذو الحجة، موضحًا أن البرنامج يتضمن تقديم وجبتي الإفطار والعشاء للحجاج خلال فترة الإقامة.

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال إعداد خطة تشغيلية شاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الإجازة.

