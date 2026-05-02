تفاصيل زيارة وفد جامعة هيروشيما إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

كتب : محمد سامي

04:29 م 02/05/2026
    وفد جامعة هيروشيما يزور الأكاديمية العسكرية (1)
    وفد جامعة هيروشيما يزور الأكاديمية العسكرية (3)
    وفد جامعة هيروشيما يزور الأكاديمية العسكرية (5)
    وفد جامعة هيروشيما يزور الأكاديمية العسكرية (4)

نظمت القوات المسلحة، زيارة لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية ضم رئيس الجامعة وأعضاء من هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور محمـد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أركان حرب محمـد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

يأتي ذلك؛ في إطار حرص القوات المسلحة على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الروابط العلمية مع كافة الدول في مختلف التخصصات.

وبدأت الزيارة، بحسب بيان، السبت، بعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية العسكرية المصرية، أعقبه جولة داخل منشآت الأكاديمية اطلع خلالها الوفد على الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية المتطورة وما تمتلكه من نظم تعليمية حديثة تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات بما يعكس مكانتها باعتبارها صرحًا وطنيًا رائدًا في مجال التعليم العسكري والمدني على حد سواء.

وفي سياق متصل، شاركت الأكاديمية العسكرية المصرية، في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين عدد من الوزارات المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية، بحضور عدد من الوزراء وميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، واللواء أركان حرب محمـد أبو الفتوح، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تحقيق التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة للأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية نظريًا وعمليًا في العديد من المجالات خاصة تأهيل المعلمين، وأعضاء هيئة التدريس؛ بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، فضلًا عن تطوير عدد من الأنظمة البحثية، والمناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية وجامعة هيروشيما اليابانية.

الأكاديمية العسكرية القوات المسلحة جامعة هيروشيما

