لم تكن تعلم صاحبة الـ 27 عامًا أن الخطوات القليلة التي صعدتها خلف المتهم إلى سطح العقار، ستكون بداية رحلة رعب امتدت لأيام، تحولت خلالها من أم تبحث عن إنهاء خلافات مالية قديمة، إلى ضحية محتجزة داخل قفص حديدي بجوار كلب شرس، أمام أعين طفلها الصغير.

مطاردة تنتهي على السطوح

في البداية بدا الأمر عاديًا.. أرادت "ر.ع"، أن تنهي مطاردة المدعو""م.ح" لها، وتغلق هذا الباب بأي طريقة، بعد أن ظل يطالبها بسداد مبالغ مالية يقول أنها مستحقة له لدى زوجها وشقيقها، المسجونين على ذمة إحدى القضايا.

حملت السيدة الشابة جهاز «لاب توب» تملكه، وذهبت لمقابلته وتعطيه له أملاً في أن يكف عن مطاردتها ومطالبتها بالأموال، ففوجئت بالأخير يطلب منها الصعود إلى سطح العقار سكنه بمنطقة البيطاش لإنهاء تلك الخلافات.. دقائق قليلة كانت كافية ليتغير كل شيء.

المتهم طلب الزواج من المجني عليها

هناك، بعيدًا عن أعين الجيران، تحولت الكلمات إلى اتهامات، ثم إلى تهديدات، واجهها المتهم بغضب، متهماً إياها بأنها كانت سببًا في القبض على زوجته، قبل أن يفاجئها بطلب الزواج منها، وحين رفضت، انفجر غضبه.

ووفقًا للتحقيقات انهال المتهم على المجني عليها ضربًا، قبل أن يشهر سكينًا كبيرة في وجهها، مهددًا بذبح طفلها إن صرخت أو حاولت الهرب، بعدها سحبها من شعرها، وألقى بها داخل قفص حديدي أعلى العقار بجوار كلب شرس.

ممنوع الهرب

سرق المتهم الهاتف والـ«لاب توب» أيضًا، فيما تقول الأم في التحقيقات إن المتهم كان يتعمد ضرب الطفل أمامها لإجبارها على الانصياع، بينما كان يغلق باب السطح بإحكام، مانعًا عنها أي فرصة للهرب.

اعتداء جنسي على سيدة

ومع مرور الأيام، لم يتوقف الأمر عند الاحتجاز والضرب، بل امتد إلى إجبارها على تعاطي مواد مخدرة، قبل أن يعتدي عليها جنسيًا داخل غرفة معزولة أعلى السطح، فيما كان طفلها بالخارج يشاهد التلفاز في محاولة لإبعاده عما يحدث خلف الستار.

حفل تعذي في قفص حديدي

حفلة التعذيب والاعتداء الجنسي استمرت لأيام، وواصل المتهم جريمته بتصويرها خلال احتجازها داخل القفص الحديدي، في مشاهد أراد بها إذلالها وكسر مقاومتها بالكامل، وظل يجبرها على التعاطي حتى أدمنت المواد المخدرة.

وعقب تركها حررت المجني عليها محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وألقي القبض على المتهم، والذين تبين أن له نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة "الهيروين" و"الآيس".

السجن المؤبد للمتهم

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية في القضية التي حملت رقم 34487 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، لتقرر معاقبته بالسجن المؤبد لاتهامه بخطف المجني عليها بالتحايل والتعدى بالقوة تحت التهديد وخطف بغير تحايل لنجلها الطفل والتعدي عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار أحمد حسن مدين، والمستشار أحمد وفيق مدكور، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.