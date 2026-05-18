دعت القوات المسلحة، المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة (الأب - الأم - الأرملة - الأبناء) ممن لم يسبق لهم صرف التعويض المادي بالتواصل مع جهات الاختصاص للحصول على تعويض المرة الواحدة.

ويقوم صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية وأسرهم بصرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة بقيمة مائة ألف جنيه فقط لا غير للمستفيدين من أسرة الشهيد وهم (الأب - الأم - الأرملة - الأبناء) والمصاب طبقًا لنسبة العجز، وفي حالة وفاة المصاب يتم الصرف للمستحقين وهم (الأب - الأم - الأرملة - الأبناء).

ويقوم المستفيد بالتواصل مع الجهات المختصة ومعه المستندات الدالة على الاستشهاد أو الإصابة والجهات هي:

- جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب: 01102013550 01050775397 01035385835.

- صندوق تكريم الشهداء والمصابين: 0222605398 01128905227.

- قيادة قوات الدفاع الشعبي (المستشار العسكري بكل محافظة).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة في الحروب السابقة تقديرًا وعرفانًا لتضحياتهم بأرواحهم وأجسادهم لرفعة الوطن، وفي إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة (حرب 1948- حرب 1956- حرب اليمن - حرب 1967- حرب الاستنزاف – حرب أكتوبر1973) للحصول على تعويض المرة الواحدة للذين لم يسبق لهم الصرف من قبل.