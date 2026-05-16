اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشروعات الهندسية، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

السيسي يتابع موقف تنفيذ مشروعات الهيئة الهندسية

صرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بالتعاون مع مُختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، بهدف مُتابعة الإطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من إنجازها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون المُوقعة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، في أسرع وقت ممكن، بما يُساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية.

كما شدد على ضرورة العمل الجاد نحو الانتهاء من الشق التنموي الخاص بتلك المشروعات بما سوف يسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية.