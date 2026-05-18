تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، جهود حي بولاق الدكرور في تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير بعدد من القطاعات الحيوية وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري بالشوارع والمحاور الرئيسية.

الجيزة تتابع تحسين المظهر الحضاري بشوارع بولاق الدكرور

شملت المتابعات أعمال رفع كفاءة مدخل شارع كفر طهرمس بدء من شارع فيصل بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للكتاب لسرعة الانتهاء لإزالة سور المبنى في اطار أعمال التطوير الجارية بالقطاع بما يسهم في تحسين الحركة المرورية .

وتابع المحافظ أعمال استكمال رفع الكفاءة والتطوير بميدان ومطلع ومنزل محور صفط اللبن بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق والإدارة الهندسية بما يحقق الانضباط المروري ويُسهم في تحسين الصورة الحضارية للموقع.

وتضمنت المتابعات أيضًا أعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان ناهيا بعد رفع الباعة الجائلين والمفترشين من الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجارية مع تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وتشهد الأعمال متابعة من طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور.

اقرأ أيضًا:

جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يضبط حالات بناء مخالف ويصدر توجيهات عاجلة

محافظ الجيزة يكرّم عمال النظافة بعد جهودهم في مواجهة موجة الأمطار

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالعمرانية- صور