توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن مخالفات البناء والعقارات

كتب : محمد أبو بكر

02:00 م 12/05/2026

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إن ملف مخالفات البناء من أهم الملفات التي تتطلب متابعة مستمرة ويومية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على الدولة أو تفاقم المخالفات داخل الأحياء والمراكز والمدن.

جاء ذلك، خلال لقاء موسع عقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الجدد، عقب صدور قرار التكليف الأخير، للتأكيد على أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مواجهة مخالفات البناء والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات، إلى جانب متابعة الملفات الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

الأنصاري: التصدي للبناء المخالف واجب يومي

أوضح "الأنصاري"، أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لأعمال الرصد الميداني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وجّه المحافظ بضرورة إلزام أصحاب الأراضي والعقارات الصادر لها تراخيص بناء، بوضع لافتة واضحة تتضمن صورة من رخصة البناء أمام موقع العمل، بما يساهم في إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المقررة.

وأكد أن أي مخالفة يتم رصدها سيتم التعامل معها بشكل فوري، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأحياء لتحقيق الانضباط الكامل في منظومة البناء.

الأنصاري: "أي تقصير في خدمة المواطنين أمر غير مقبول"

شدد محافظ الجيزة على أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجهد والعمل الميداني المستمر، مؤكدًا أن حجم المسؤوليات كبير ويستلزم من جميع القيادات التنفيذية التواجد الدائم بين المواطنين والعمل على حل المشكلات بشكل سريع وفعّال.

وأشار إلى أن أي ممارسات سلبية أو تقصير في التعامل مع المواطنين أمر غير مقبول، موجهًا بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص شكاواهم والاستجابة الفورية لها.

وأكد أن معيار تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال المرحلة المقبلة سيكون قائمًا على سرعة الإنجاز، ومدى التفاعل مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع، بما يحقق رضا الشارع الجيزاوي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

محافظ الجيزة مخالفات البناء إزالة الإشغالات المحليات

