إعلان

لجنتا الطقوس والأسرة تناقشان توصيات جديدة ضمن اجتماعات المجمع المقدس

كتب : محمد أبو بكر

11:23 م 18/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المجمع المقدس (3)
  • عرض 3 صورة
    المجمع المقدس (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت مساء اليوم اللجنة المجمعية للطقوس اجتماعها، في إطار دور الانعقاد السنوي للجان المجمع المقدس.

وتلا ذلك اجتماع اللجنة المجمعية للأسرة، حيث عرض مقررو اللجان الفرعية لكل من اللجنتين تقارير أعمال اللجان، وانتهت المناقشات بالاتفاق على التوصيات المزمع عرضها خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وتضم لجنة الطقوس كلًا من لجنة الليتورجيا، ولجنة الألحان، ولجنة الاعتراف بالقديسين، ولجنة اللغة القبطية، ولجنة التراث القبطي، ولجنة الترجمة.

فيما تضم لجنة الأسرة لجان الإعداد للزواج، والمتزوجين، والطفولة، والرجال، والحكماء، وخدمة المرأة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجمع المقدس الكنيسة القبطية لجنة الطقوس لجنة الأسرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
زووم

الأبيض والأحمر والبيبي بلو.. هنا الزاهد تتألق في مهرجان كان بأكثر من إطلالة
"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
نصائح طبية

"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
زووم

بعد تصدرها التريند.. أحدث 15 صورة لـ ملك زاهر مع خطيبها
مع والدته وبالفيسبا..17 صورة نادرة لـ رحلة أحمد حسام ميدو
رياضة محلية

مع والدته وبالفيسبا..17 صورة نادرة لـ رحلة أحمد حسام ميدو

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس
مصراوى TV

مجدي الجلاد: الخطيب عايز حسام بدري ليه الجمهور يهاجمه؟ فرج عامر يكشف الكواليس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط