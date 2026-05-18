عقدت مساء اليوم اللجنة المجمعية للطقوس اجتماعها، في إطار دور الانعقاد السنوي للجان المجمع المقدس.

وتلا ذلك اجتماع اللجنة المجمعية للأسرة، حيث عرض مقررو اللجان الفرعية لكل من اللجنتين تقارير أعمال اللجان، وانتهت المناقشات بالاتفاق على التوصيات المزمع عرضها خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وتضم لجنة الطقوس كلًا من لجنة الليتورجيا، ولجنة الألحان، ولجنة الاعتراف بالقديسين، ولجنة اللغة القبطية، ولجنة التراث القبطي، ولجنة الترجمة.

فيما تضم لجنة الأسرة لجان الإعداد للزواج، والمتزوجين، والطفولة، والرجال، والحكماء، وخدمة المرأة.