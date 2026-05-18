وجّه السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصها على تيسير سفر الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة وتقديم الرعاية الكاملة لهم لحين انتهاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.

وهنأ السيد محمود الشريف، حجاج بيت الله الحرام الذين أنعم الله تعالى عليهم بالتوفيق والسفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام.

ودعا نقيب السادة الأشراف، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنيّة بالمملكة العربية السعودية، المتعلقة بتنظيم شعيرة الحج.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن الإجراءات التي وضعتها المملكة العربية السعودية الهدف منها تقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن، وإتمام المناسك دون عقبات وفي سهولة ويسر وأمان تام، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكل القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تألو جهدا في تقديم كل سبل الرعاية والعناية لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين، بالتنسيق بين الجهات المختلفة.

وطالب نقيب السادة الأشراف، حجاج بيت الله الحرام، بالدعاء بأن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ كافة الدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن و السلام على العالم أجمع.