أكد مصدر مسؤول بـغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أهمية التزام حجاج السياحة المصريين بارتداء بطاقة "نسك" طوال فترة أداء مناسك الحج، باعتبارها إحدى الوسائل التنظيمية الأساسية التي تسهم في تسهيل حركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة والحصول على الخدمات المختلفة بسهولة وسرعة.

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الحج والعمرة السعودية شددت على أهمية إبراز بطاقة "نسك" بشكل دائم خلال رحلة الحج، لما تمثله من عنصر رئيسي ضمن منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية المقدمة لضيوف الرحمن.

أشار المصدر إلى أن البطاقة ترتبط بعدد من الإجراءات الميدانية التي تساعد على تسريع وصول الحجاج إلى الخدمات والمرافق المختلفة، إلى جانب تسهيل تنقلهم بين المشاعر المقدسة ومناطق الإقامة.

غرفة السياحة: "إبراز البطاقة" يسهل الدعم والإرشاد

أكد المصدر أن حمل بطاقة "نسك" وإظهارها بصورة مستمرة يساعد الفرق الميدانية والجهات المنظمة على تقديم الإرشاد والمساندة للحجاج بشكل أسرع، خاصة في حالات الاستفسار أو الحاجة إلى التوجيه داخل المشاعر المقدسة.

دعا المصدر حجاج السياحة إلى التأكد من وضوح بيانات بطاقة "نسك" والمحافظة عليها طوال الرحلة، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المزايا والخدمات المرتبطة بها خلال أداء المناسك.

أوضح المصدر أن الاستخدام الصحيح للبطاقة يسهم في رفع كفاءة تنظيم الحج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، فضلًا عن تعزيز انسيابية الإجراءات داخل المشاعر المقدسة.

"تنسيق مستمر" لخدمة الحجاج المصريين

أشار المصدر إلى استمرار التنسيق بين بعثة الحج السياحي المصرية والجهات السعودية المختصة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال أداء المناسك.