شهدت قرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، إثر سقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية أثناء أداء عملهما، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متفرقة.

تفاصيل الحادث

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بسقوط عاملين من علو بأحد مواقع العمل بالقرية ووجود حالة وفاة ومصاب.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم علي أبو جليل، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى موقع الحادث، لمعاينة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع عامل وإصابة آخر

وتبين من الفحص مصرع عامل محارة يُدعى "محمد صلاح" (29 عامًا)، مقيم بالقرية، إثر سقوطه وارتطامه بالأرض، فيما أُصيب زميله "محمد عبدو" (26 عامًا) بكسور وجروح متفرقة.

سبب الحادث والتحقيقات

وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى تمزق الحبال التي كانت تربط السقالة الخشبية، ما أدى إلى سقوط العاملين من ارتفاع يُقارب 15 مترًا.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة سنورس التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من إجراءات السلامة المهنية بموقع العمل.

خلفية إنسانية

وأفاد أحد ذوي الضحية أن المتوفى كان يعول ثلاثة أطفال، بينهم طفلتان ورضيع، ما ضاعف من حجم المأساة الإنسانية للحادث.