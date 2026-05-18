عبّر العديد من الناشرين المصريين عن استيائهم، نتيجة إصدار دار الكتب والوثائق القومية؛ قرارا اعتبروه اختراقا واضحا لحقوق المؤلف واستخفافا بالناشرين.

وسجل العديد من الناشرين اعتراضهم سواء عبر صفحاتهم أو جروبات اتحاد الناشرين، على ما وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث طلبت إدارة الإيداع بدار الكتب تسليم الناشر "نسخة وورد"، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ.

وتساءل الناشرون المصريون: كيف يحق لدار الكتب التي يقتصر دورها على استخراج أرقام إيداع أن تحتفظ بنسخ وورد أو بأي صيغة من الأعمال المقدمة؟ خاصة أنه يثير علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه؟

وأصدر فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، بيانا إعلاميا، منذ قليل، على ضوء ما أثير من غضب الناشرين حول القرار الذي بدأ تطبيقه بدار الكتب، فيما يتعلق بإصدار أرقام الإيداع للكتب، مؤكدا أنه تلقى العديد من الشكاوى من عدد كبير من الناشرين بشأن طلب إدارة الإيداع تقديم نسخة بصيغة (Word) من محتوى الإصدارات المطلوب استخراج أرقام إيداع لها بدار الكتب المصرية.

وأضاف زهران: "إن الاتحاد لم يكن على علم بالأمر مسبقاً وبمجرد إعلامنا بالشكاوى منذ ساعتين تقريباً تم على الفور محاولات التواصل مع معالي الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وكذلك الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وسوف يتم الإعلان أولًا بأول بما ستسفر عنه نتائج الاتصالات والمراسلات الرسمية التي تمت وستتم في هذا الشأن".

