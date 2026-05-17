غرامة 5 آلاف.. حظر نقل جلود الأضاحي دون تصريح في الجيزة

كتب : محمد أبو بكر

12:48 م 17/05/2026 تعديل في 01:12 م

الدكتور أحمد الأنصاري

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح.

وأشار المحافظ إلى توقيع غرامة على المخالف بقيمة 5 آلاف جنيه على المخالفين، والتحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية المختصة.

وأكد المحافظ في بيان، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها الإمكانات والمقومات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك تنظيم عملية حفظ مخلفات الذبح والجلود.

كما أكد محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة للعاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار، دعمًا لجهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية.

محافظة الجيزة عيد الأضحى 2026 أحمد الأنصاري

