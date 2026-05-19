رئيسة القومي للمرأة تناقش موازنة المجلس

ناقشت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2026/2027 خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور عدد من قيادات المجلس وأعضاء اللجنة.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس يواصل تنفيذ خططه وبرامجه لدعم وتمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة يستهدف التوسع في الخدمات والبرامج المقدمة للمرأة بجميع المحافظات، خاصة في مجالات التمكين الإقتصادي والاجتماعي والحماية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات المجلس القومي للمرأة وأعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون بين المجلس والبرلمان لدعم قضايا المرأة وتحقيق المزيد من الإنجازات