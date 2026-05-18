باشرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، عملها اليوم من داخل دار الأوبرا المصرية، لمتابعة سير العمل والوقوف على تطورات الأوضاع عن قرب.

وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بدار الأوبرا المصرية بما يليق بمكانتها وقيمتها الفنية والتاريخية.

وعقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة القافة، لقاءً مع أسامة عبد الله، القائم بأعمال رئيس دار الأوبرا المصرية، لمتابعة انتظام العمل والأنشطة الفنية والثقافية، كما أجرت سلسلة من الاجتماعات مع قيادات دار الأوبرا، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل داخل هذا الصرح الثقافي العريق، ومتابعة جهود التطوير والتحديث الجارية.

كما اجتمعت وزيرة الثقافة باللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة للشؤون الاقتصادية وتنمية الموارد، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالإدارة والتطوير ودعم موارد المؤسسات الثقافية، والتقت كذلك بالفنان سامي عياد سمور، مستشار وزيرة الثقافة للهوية البصرية والتصميمات الإبداعية.

وتابعت الوزيرة خطط تطوير عدد من مرافق دار الأوبرا المصرية، إلى جانب متابعة إعداد تصور متحفي جديد لمتحف الأوبرا، يبرز تاريخ الأوبرا المصرية ومسيرتها الفنية، ويستعرض رموزها ومقتنياتها النادرة بأسلوب حديث يواكب أحدث أساليب العرض المتحفي المعاصرة.

وشددت الدكتورة جيهان زكي، خلال اجتماعاتها على أهمية مواصلة العمل لتطوير المؤسسات الثقافية الكبرى والحفاظ على دورها الريادي، بما يتماشى مع أحدث التجارب العالمية في إدارة وتشغيل المسارح ودور الفنون، مؤكدة أن دار الأوبرا المصرية تمثل صرحا ثقافيا وفنيا يعكس مكانة مصر الحضارية وقوة تأثيرها الثقافي والفني.

كما أجرت وزيرة الثقافة جولة تفقدية داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، رافقها خلالها أسامة عبد الله، القائم بأعمال رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس ياسر البهواشي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، والمهندس ياسر شعلان، رئيس الإدارة المركزية لخشبة المسرح.

واستمعت الوزيرة، خلال الجولة إلى شرح مفصل من العاملين للوقوف على الحالة الفنية والهندسية للمسرح، ووجهت بسرعة إعداد الدراسات والخطط اللازمة لتطويره.

