تصوير- هاني رجب:

نظّم الحزب الشيوعي الصيني مائدة مستديرة مع عدد من الأحزاب السياسية المصرية، اليوم الاثاين، وذلك بمشاركة وفد صيني رفيع المستوى برئاسة وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ليو هايشينغ، وبحضور السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشيانغ، في إطار تعزيز الحوار السياسي والتنسيق الحزبي بين الجانبين.

شهدت الفعالية حضور عدد من قيادات الأحزاب والشخصيات العامة، من بينهم: المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء طارق النصير ممثلًا عن حزب حماة الوطن، إلى جانب ممثلي الحزب المصري الديمقراطي، وحزب الجبهة الوطنية، وعدد من النواب وممثلي القوى السياسية المصرية.

وأعرب الوزير الصيني ليو هايشينغ، خلال كلمته، عن ترحيبه بالمشاركين، مشيدًا بحفاوة الاستقبال، ومؤكدًا على عمق العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية المصرية، وحرص بلاده على تعزيز قنوات التواصل والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

ورحّب المشاركون المصريون من جانبهم بالوفد الصيني، مؤكدين اعتزازهم بمستوى العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، وما تشهده من تطور مستمر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيدين بالدور الصيني في دعم خطط التنمية داخل مصر.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية، إن مصر تتطلع إلى تعزيز الدور الصيني في السوق المصرية، ليس فقط كمستثمر، بل كشريك استراتيجي في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأكد اللواء طارق نصير، نائب رئيس حزب حماة الوطن، في السياق ذاته، أن الأحزاب السياسية لم تعد مجرد كيانات تنظيمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة وصناعة المستقبل، مشددًا على أهمية استمرار الحوار مع القوى الدولية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الصيني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الحزبي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يعكس متانة العلاقات المصرية الصينية وحرص الطرفين على توسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.

