بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، اليوم السبت، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس الإريتري، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة وأسمرة، ومشدداً على دعم مصر الكامل لإريتريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد عبدالعاطي، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرًا إلى مشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص ضمن الوفد المصري، بما يدعم فرص التعاون في قطاعات التعدين، والنقل، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الإريترية.

وفيما يخص أمن البحر الأحمر، شدد وزير الخارجية على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي لهذه الدول، مؤكدًا رفض مصر لأي تدخل من أطراف غير مشاطئة في الترتيبات المتعلقة به، ودعمها للرؤية الإريترية القائمة على احترام سيادة ووحدة الدول المطلة على البحر الأحمر.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض عبد العاطي الموقف المصري تجاه التطورات في السودان والصومال، مؤكدًا دعم القاهرة لاستقرار دول المنطقة والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، باعتبار المنطقة امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون مع إريتريا في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى استعداد الجانب المصري لنقل خبراته في مجالات السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز الربط الاقتصادي بين البلدين.

وثمّن وزير النقل التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، وتدشين خط ملاحي للشحن بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر، لما يمثله من خطوة مهمة لدعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

من جانبه، طلب الرئيس الإريتري نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره للدور المصري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم مصالح البلدين.

كما شهد اللقاء مشاركة الوفد الاقتصادي والتجاري المرافق للوزيرين، حيث أكد أعضاؤه استعدادهم للدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب الإريتري في عدد من القطاعات، وهو ما لقي ترحيبًا وتقديرًا من الرئيس أفورقي.