أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أنه تلقى خطابا من النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة، أشار خلاله إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد اجتماعين بقاعة اللجنة بالدور الخامس زون3/7 B5، الساعة الثالثة والرابعة عصر يوم الاثنين 18 من مايو 2026 (عقب انتهاء الجلسة العامة).

وذلك لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد البرلسى، محمد عامر، أحمد السنجيدى، أحمد فرغلى، حسين غيته، على عبدالقادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئه، لطفى شحاته، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال، بشأن التضرر من قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتنفيذ برنامج لتطوير الهيئة، واستحداث برنامج جديد يسمى (CRM) وإلغاء البرنامج القديم المسمى (SAIO)، الأمر الذى أدى إلى تعطل الخدمات التأمينية وعدم صرف معاشات المواطنين فى بعض المحافظات.

جاء ذلك في منشور كتبه النائب ضياء الدين داود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.