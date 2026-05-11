واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولاته التفقدية بمحافظات صعيد مصر لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وتفقد الوزير، اليوم، يرافقه رئيس وقيادات هيئتي الأنفاق والطرق والكباري، مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ أسوان/ أبو سمبل)، والذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر، وذلك في المسافة من ديروط حتى الأقصر بطول حوالي 380 كيلومترًا.

وزير النقل يتفقد مشروع القطار السريع

تفقد الوزير مواقع 16 محطة في هذه المسافة من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع، بواقع 4 محطات للقطارات السريعة، وهي: (أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر)، و12 محطة للقطارات الإقليمية، وهي: (ديروط - القوصية - منفلوط - أبو تيج - الغنايم - طهطا - جهينة - أبيدوس - فرشوط - نجع حمادي - دشنا - قوص).

وتابع الوزير تقدم أعمال التنفيذ والتشطيبات بالمحطات، والجدول الزمني الخاص بمدة تنفيذها، كما اطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

معايير اختيار مواقع محطات القطار السريع

وجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال لسرعة الإنجاز، مؤكدًا أنه روعي أن تكون مواقع المحطات، بصفة عامة، قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أن تكون جميع طرق الاقتراب من المحطات حرة وتخدم مختلف اتجاهات الحركة المرورية، تيسيرًا على المسافرين للوصول إلى المحطات من جميع الاتجاهات والمدن والقرى القريبة.

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية بهذه المسافة، ووجه بتنفيذ كافة الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.

تعويضات متضرري القطار السريع

خلال تفقده محطة قنا، وبحضور اللواء مصطفى سليم، محافظ قنا، والأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافي، سلّم وزير النقل شيكات التعويضات للمتضررين من شاغلي المباني والأراضي المتعارضة مع مسار مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع بنطاق محطة قنا.

وأوضح الوزير أنه عند التخطيط لمشروع القطار السريع تمت مراعاة مجموعة من المحددات، من بينها دراسة الأثر البيئي للمشروع قبل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، لاختيار مسار يحد من أكبر عدد ممكن من التعارضات، بما يضمن عدم التأثير على حياة المواطنين.

وأضاف أن أهالي الصعيد دائمًا داعمون لكافة المشروعات القومية، ولم يدخروا جهدًا في حل أي مشكلات أو تحديات تواجه أي مشروع يتم تنفيذه، سواء محاور أو كباري النيل أو تطوير السكك الحديدية أو حاليًا إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بألا يضار أي مواطن من المشروعات القومية، وأن يحصل الجميع على حقوقهم العادلة، مؤكدًا: "هؤلاء أهلنا الذين نحرص على مصالحهم".

وأوضح الوزير أن 90% من العاملين بمحطة قنا سيكونون من أبناء المنطقة، وأن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لأهالي المحافظة أثناء التنفيذ وبعده، كما ستكون هناك أولوية لأهالي قنا وأبناء الصعيد في الاستثمار بالمناطق التجارية والاستثمارية بالمحطات.

ولفت إلى أن هناك العديد من أبناء الصعيد العاملين بالفعل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدًا أنه عند تخطيط مسار الخط الثاني روعي أن يكون بجوار طريق الصعيد الصحراوي الغربي، مع ارتباطه بكافة محاور النيل في صعيد مصر، ليشكل محورًا خدميًا وتنمويًا يخدم جميع أهالي الصعيد.

أهمية مشروع القطار السريع

أكد وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش جولته، أن هذا الخط يمثل جزءًا من ممر التنمية اللوجيستي (الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان/ توشكى)، والذي يتمثل أحد أهدافه في خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى وغرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك بالقاهرة ومناطق التصدير بالإسكندرية، بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية بداية من أبو سمبل وأسوان والأقصر وأبيدوس وصعيد مصر بمنطقة الأهرامات والجيزة بالقاهرة.

وأشار إلى أن الخط الثاني يسهم في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور - قنا - أسوان) وموانئ التصدير، والحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن مساهمتها في تقليل واختصار زمن الرحلات بين المحافظات إلى أكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليًا سواء عبر شبكة القطارات التقليدية أو الطرق الحالية.

تفاصيل شبكة القطار الكهربائي السريع

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي 2000 كيلومتر، و60 محطة، وورشتين رئيسيتين، و5 نقاط للصيانة، ويبلغ أسطول الشبكة 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و41 جرار بضائع.

ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة (أكتوبر - أسوان - أبو سمبل) 1100 كيلومتر، ويشتمل على 36 محطة، ومركز تحكم وسيطرة واحد، وورشة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة، بالإضافة إلى 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق (أسوان - أبو سمبل - سفاجا).