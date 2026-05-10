واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية بعدد من محافظات صعيد مصر، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، حيث تفقد مواقع العمل بمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، إلى جانب متابعة تنفيذ محور أبو تيج التنموي بمحافظة أسيوط.

وتفقد وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، الممتد بطول 1226 كيلومترًا، وخاصة المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 72 كيلومترًا، والتي تشهد أعمال تطوير وازدواج للطريق.

ومن المقرر أن يضم الطريق في هذه المسافة 6 حارات مرورية في اتجاه القاهرة، تشمل 3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات لطريق الخدمة بالرصف الخرساني، إضافة إلى 6 حارات في اتجاه أسوان بنفس التقسيم، بعرض إجمالي يصل إلى 46 مترًا.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع، حيث تم افتتاح المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم في ديسمبر 2021، إلى جانب افتتاح المسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم خلال مارس 2023.

توسعات ضخمة بالمشروع

وأكدت وزارة النقل في بيان، أن أعمال التطوير شملت توسعة الطريق من القاهرة حتى القوصية ليصبح 6 حارات في اتجاه أسيوط و5 حارات في اتجاه القاهرة، مع تخصيص حارات خرسانية لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد.

كما تم الانتهاء من تنفيذ المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم، والمسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم خلال مارس 2025، بينما تتواصل أعمال التنفيذ في قطاعات أخرى تشمل القوصية – أسيوط، والأقصر – السباعية، وأسوان – توشكى.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي ما تم تطويره من الطريق بلغ 402 كم، فيما يجري تنفيذ 385 كم أخرى، مع التخطيط لتطوير 439 كم إضافية.

توجيهات مشددة لرفع معدلات الأمان

ووجه وزير النقل، بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، مع تكثيف أعمال السلامة المرورية، من خلال استخدام البويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وعدم إنشاء مطبات بالطريق، وعدم نقل الحركة المرورية إلى طرق الخدمة قبل الانتهاء الكامل من أعمال الرصف واستلامها وفق المواصفات الفنية.

وأكد الوزير أهمية إزالة التعديات على جانبي الطريق، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع، خاصة مع أهمية الطريق باعتباره جزءًا من محور القاهرة – كيب تاون، الذي يستهدف تعزيز حركة التجارة بين الدول الإفريقية.

تطوير محاور النيل بالصعيد

وأشار كامل الوزير إلى أن الدولة نفذت قبل عام 2014 نحو 38 محورًا وكوبري على النيل، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عقب ذلك بتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كيلومترًا بدلًا من 100 كيلومتر، بما يساهم في تقليل الحوادث وتخفيف زمن الرحلات واستهلاك الوقود.

وأوضح أن الدولة خططت لإنشاء 35 محورًا عرضيًا متكاملًا، ليصل إجمالي محاور النيل إلى 73 محورًا، من بينها 22 محورًا في الصعيد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 19 محورًا، وجارٍ تنفيذ 7 محاور أخرى.

متابعة تنفيذ محور أبو تيج

كما تابع وزير النقل معدلات تنفيذ محور أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي يبلغ طوله 27.55 كم، وعرضه 23 مترًا، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه.

وتفقد الوزير المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تنفيذ كوبري خرساني أعلى نهر النيل والطريق الزراعي الغربي وخط السكة الحديد، بطول 1.95 كم، ويضم 45 فتحة، بينها فتحات ملاحية رئيسية ومساعدة.

كما تابع تنفيذ المرحلة الثانية من المحور، والتي تتضمن إنشاء 15 عملًا صناعيًا تشمل كباري وأنفاقًا وبربخين، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق بطول 7.35 كم.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يحقق أهدافه في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وخدمة المناطق السكنية والصناعية والزراعية والسياحية بمحافظات الصعيد.