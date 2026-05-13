أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية المجانية "سائق واعٍ.. لطريق آمن"، والمخصصة لتدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات من حاملي الرخص المهنية للدرجات الأولى والثانية والثالثة، وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة النقل في مصر ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كامل الوزير: "المبادرة تستهدف إعداد جيل جديد من السائقين"

أكد وزير النقل أن المرحلة الثالثة تأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها المرحلتان الأولى والثانية من المبادرة، واللتان شهدتا إقبالًا واسعًا من السائقين بمختلف المحافظات.

وأوضح أن المبادرة تستهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من السائقين يتمتع بالوعي والانضباط المهني، وقادر على التعامل مع مختلف ظروف التشغيل والقيادة، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كامل الوزير: "التدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم"

أشار وزير النقل إلى أن البرنامج التدريبي يتم تقديمه مجانًا بالكامل دون تحصيل أي رسوم، في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الوزارة لدعم السائق المصري وتأهيله وفق أحدث النظم التدريبية.

وأضاف أن البرنامج يشمل تدريبًا نظريًا وعمليًا متكاملًا، يتناول قواعد القيادة الآمنة، وقوانين المرور، والصيانة الوقائية للمركبات، والتعامل مع الأعطال والمواقف الطارئة أثناء القيادة.

وزارة النقل: "التدريب بأحدث الوسائل وعلى أيدي متخصصين"

أكدت وزارة النقل أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه باستخدام أحدث الوسائل التدريبية، وبإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرور والسلامة المهنية والصيانة الفنية.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن أيضًا محاضرات للتوعية النفسية والسلوكية والانضباط المهني، إلى جانب التوعية بأهمية الحفاظ على المركبات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والأعطال.

كامل الوزير: "شهادات معتمدة وفرص عمل للمتميزين"

أوضح وزير النقل أن المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح سيحصلون على شهادات معتمدة تؤهلهم لسوق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار العناصر المتميزة لإتاحة فرص عمل داخل الشركات التابعة لوزارة النقل، بما يدعم خطط التوسع والتطوير داخل مختلف قطاعات النقل.

كامل الوزير: "المبادرة مشروع وطني لتطوير ثقافة القيادة"

أكد وزير النقل أن مبادرة "سائق واعٍ.. لطريق آمن" لا تمثل مجرد برنامج تدريبي قصير المدى، بل تعد مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في ثقافة القيادة والانضباط المهني داخل قطاع النقل البري.

وأضاف أن المبادرة تسهم بصورة مباشرة في تحسين معدلات السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث، إلى جانب دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزارة النقل: "أولوية القبول بأسبقية التسجيل"

دعت وزارة النقل جميع السائقين من حاملي الرخص المهنية للدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى سرعة التسجيل والاستفادة من البرنامج التدريبي المجاني.

وأكدت الوزارة أن أولوية القبول ستكون بأسبقية التسجيل، مشيرة إلى أن البرنامج يُنفذ بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمصر الجديدة، فيما يتم التدريب العملي بجراج شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس.