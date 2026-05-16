تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته اليوم بعدد من مناطق محافظة القاهرة، معرض "أهلًا بالعيد" الذي أُقيم بمنطقة الجمالية، بحضور عدد من المسؤولين، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

تخفيضات 25% بمنافذ أهلا بالعيد

خلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، حول استعدادات الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، والتي تشمل التوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلًا بالعيد، وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 25%.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل وفق خطة تشغيل مكثفة تشمل المتابعة اليومية لحركة تداول السلع داخل المخازن والمجمعات الاستهلاكية، مع إعادة ضخ الكميات المطلوبة بشكل مستمر، لضمان استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في المعروض، خاصة خلال فترات زيادة الاستهلاك في الأعياد.

وأوضح أن هناك أكثر من 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم دعمها بشكل مستمر، إلى جانب نحو 40 ألف منفذ تمويني تشمل مشروع "جمعيتي" وبدالي التموين وفروع "كاري أون"، بما يضمن وصول السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تشغيل غرفة عمليات مركزية على مدار 24 ساعة خلال فترة عيد الأضحى لمتابعة ضخ السلع والتأكد من توافرها في الأسواق.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن معرض "أهلًا بالعيد" يشارك فيه أكثر من 80 شركة عارضة، على مساحة تمتد لنحو 250 مترًا طوليًا، ويضم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة.

وأكد أن المعرض يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الوزراء على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية على مدار الساعة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمعارض لضمان الالتزام بالأسعار والجودة.