أطلقت وزارة السياحة والآثار حزمة من الخدمات الرقمية المميكنة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وميكنة الخدمات لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتطوير تجربة المستثمرين.

الوزارة: "الخدمات الجديدة" ترفع كفاءة الأداء الحكومي

أكدت الوزارة أن إطلاق المنظومة الجديدة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية، من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، مع إتاحتها على مدار الساعة ومن أي مكان.

محمد عامر: "خدمات رقمية" لتراخيص مراكز الغوص

من جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الخدمات الرقمية الجديدة تشمل تسجيل المفوض لأول مرة، وتحديث البيانات، وإصدار تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب خدمات إلغاء الترخيص أو الإيقاف المؤقت، وتعديل السمة التجارية، وتجديد أو تعديل المدير المسؤول، وإضافة أنشطة جديدة.

"تطوير المنظومة" استجابة لاحتياجات المستثمرين

أشار محمد عامر إلى أن تطوير المنظومة جاء استجابة لاحتياجات مراكز الغوص والأنشطة البحرية، مع مراعاة التحديات التي كانت تواجهها في النظام التقليدي، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتحسين سرعة إنجاز الخدمات.

معاون الوزير: "منصة إلكترونية" ودليل إرشادي للمستخدمين

في السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن المستخدمين يمكنهم الاستفادة من الخدمات الجديدة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة.

وأضاف أنه تم توفير دليل إرشادي متكامل عبر المنصة يوضح خطوات التسجيل وآليات الحصول على الخدمات، بما يسهم في تسهيل استخدام المنظومة الجديدة.

"أحدث معايير التكنولوجيا" لتقليل زمن الخدمة

أكد معاون الوزير أن المنظومة تعتمد على أحدث معايير تجربة المستخدم، من خلال تقليل خطوات دورة العمل وتبسيط واجهة الاستخدام، مع توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقليل زمن تقديم الخدمة وتحسين كفاءة الأداء.

إسلام سليم: "ورش عمل" للتدريب على المنظومة الجديدة

من جانبه، أشار إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، إلى الإعلان عن إطلاق الخدمات الجديدة خلال ورشة عمل عُقدت بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وبحضور ممثلي الوزارة والغرفة ومفوضي ووكلاء مراكز الغوص والمديرين الفنيين.

"ورشة جديدة" بالغردقة لدعم المستخدمين

أضاف إسلام سليم أنه من المقرر عقد ورشة عمل أخرى بمدينة الغردقة لشرح آلية التسجيل على المنظومة واستعراض الخدمات المميكنة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستخدمين لضمان التشغيل الفعال للمنظومة.

إصدار أول رخصة مميكنة لمركز غوص بشرم الشيخ

شهدت ورشة العمل إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ عبر المنظومة الجديدة، في خطوة تعكس نجاح التطبيق العملي للخدمات الرقمية ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.