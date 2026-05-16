تامر أمين: القاهرة التاريخية عادت للتنفس من جديد بعد الترميم والإحياء

كتب : داليا الظنيني

08:14 م 16/05/2026

tamer amin

قال الإعلامي تامر أمين، إن القاهرة التاريخية عادت من جديد لتنفس الهواء النقي بعد إعادة إحيائها وترميمها.

وأوضح أمين، خلال برنامج "آخر النهار" على "النهار"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة في القاهرة الفاطمية والخديوية والإسلامية، والتي تُعرف مجتمعة بالقاهرة التاريخية بمنطقة وسط البلد.

وأشار إلى أن الترميم لم يهدف لتحديث المنطقة بل لإرجاعها لطابعها التاريخي الذي كانت متألقة به في العصور القديمة، مع افتتاح "شارع الفن".

ولفت إلى أن "شارع الفن مش حفلة لوجود رئيس الوزراء بس، لا ده هيفضل يقدم مواهب وفنون للمصريين والأجانب طول الوقت، ودي حلاوة القصة".

وأكد أن هذه المشاهد ذكرته بزيارته لشارع "لا رامبلا" في برشلونة و"الشانزلزيه" في باريس، حيث يمشي السائح في كارنفال احتفالي يجذب الملايين.

وشدد الإعلامي تامر أمين على أن عودة بريق القاهرة التاريخية ستنعش السياحة وتجلب دخلاً كبيراً للبلاد، معتبراً أن القاهرة العريقة عادت لتحيا وتستنشق هواءً نقياً.

تامر أمين شارع الفن القاهرة التاريخية

