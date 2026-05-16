شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على استخدام قطارات المونوريل، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 مايو 2026.

وتضم المرحلة الأولى 16 محطة، تربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأقبل المواطنون على استخدام المونوريل باعتباره وسيلة نقل حضارية ومتطورة، لما يوفره من مستوى متميز في الخدمة، إلى جانب دوره في تسهيل حركة التنقل وتقليل زمن الرحلات، فضلًا عن الحد من الازدحام المروري.

كما ساهم المونوريل في تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بمظهرها الحضاري، إلى جانب تحقيق الربط بين المناطق الحيوية والتجمعات السكنية الجديدة ومناطق الأعمال والخدمات، بما يحقق التكامل مع مختلف وسائل النقل الأخرى.