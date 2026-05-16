توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عقب زيارته لمعرض "أهلًا بالعيد" بمنطقة الجمالية، لتفقد معرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز، بمنطقة بوابة الفتوح أمام مسجد الحاكم بأمر الله، الذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، وتشجيع الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال الجولة، أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن جهود المحافظة لإحياء الحرف التراثية والتقليدية، والحفاظ على الموروث الثقافي المصري، من خلال توفير منصات لعرض وتسويق المنتجات اليدوية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية وتنوع فنونها التراثية، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الحرفيين وشيوخ المهن التقليدية.

"35 عارضًا" داخل معرض الحرف التراثية بشارع المعز

أضاف المحافظ، أن المعرض يُقام على مساحة تُقدّر بنحو 200 متر مربع، ويضم نحو 35 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والتراثية، وسط أجواء تعكس الطابع التاريخي والأثري الفريد لشارع المعز، الذي يُعد أحد أهم شوارع القاهرة التاريخية ومقصدًا رئيسيًا للسائحين والزائرين من مختلف الجنسيات.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن المعرض يضم عددًا كبيرًا من الحرف التقليدية التي توارثتها الأجيال عبر عقود طويلة، من بينها صناعة الفخار، وأعمال النحاس، والحُلي والمشغولات المعدنية، والحفر على الخشب، والزجاج اليدوي، ومنتجات الجلود الطبيعية، فضلًا عن الكليم والسجاد اليدوي، والنسيج اليدوي، والمكرمية، والصدف، والديكوباج، والخيامية، وغيرها من الصناعات التراثية التي تعكس الهوية المصرية الأصيلة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يستهدف دعم الحرفيين وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهن التقليدية، مع إتاحة فرص أكبر لتسويق منتجاتهم وتعريف المواطنين والسائحين بقيمة الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للدولة المصرية، فضلًا عن تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذه الحرف للحفاظ عليها من الاندثار.

وأضاف أن المعرض يشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والزائرين والسائحين، الذين حرصوا على مشاهدة المنتجات اليدوية والتقاط الصور التذكارية داخل أروقة المعرض، مشيدين بجودة المعروضات وتميزها بالطابع التراثي المصري الأصيل.

وأكد المحافظ أن إقامة هذا المعرض تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية، وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بمنطقة القاهرة التاريخية، بما يسهم في تعزيز مكانة شارع المعز كأحد أبرز شوارع التراث الإسلامي في مصر والعالم.

مدبولي: "ندعم الصناعات التراثية والتوسع في تسويقها"

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، حوارًا مع عددٍ من العارضين والحرفيين المشاركين، حيث حرص على التعرف على طبيعة تخصصاتهم وحجم أعمالهم، إلى جانب آليات تسويق منتجاتهم والتحديات التي تواجههم في التوسع والنفاذ إلى الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء، دعمه الكامل للحرف والصناعات التراثية واليدوية، مشددًا على أهمية التوسع في تسويق هذه المنتجات محليًا ودوليًا، لما تمثله من قيمة ثقافية وحضارية تعكس الهوية المصرية الأصيلة، فضلًا عن دورها في دعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص العمل وتشجيع الشباب على الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها.

"سائحة أجنبية" تشيد بالطابع الحضاري لشارع المعز

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارًا مع إحدى السائحات التي صادف وجودها بشارع المعز، حيث حرص على التعرف على انطباعها بشأن زيارتها للقاهرة وتجربتها السياحية بالمنطقة التاريخية.

وأعربت السائحة عن سعادتها الكبيرة بزيارة القاهرة، مؤكدةً استمتاعها بالأجواء التراثية والمعالم التاريخية التي تتميز بها المنطقة، كما أشادت بالطابع الحضاري لشارع المعز وما يضمه من آثار ومشاهد معمارية فريدة، معربةً عن تطلعها لتكرار زيارتها إلى مصر مرة أخرى.