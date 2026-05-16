واصل حسن رداد، وزير وزارة العمل، جولاته الميدانية بمحافظات الصعيد، بزيارة الشركة المصرية للسبائك الحديدية «الفيروسيلكون» بمركز إدفو في محافظة أسوان، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وعدد من قيادات الشركة وممثلي النقابة العامة للمناجم والمحاجر والقيادات التنفيذية والنقابية.

الوزير والمحافظ يسلّمان دعمًا للعمالة غير المنتظمة

شهدت الزيارة تسليم دعم مالي وبونات سلع ومواد غذائية لعدد من العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الرعاية للفئات الأولى بالرعاية.

رداد: "القيادة السياسية حريصة على مصالح العمال"

أكد وزير العمل، خلال لقائه بالعاملين، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق العمال، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة تنحاز لقيمة العمل والإنتاج باعتبارهما من أهم محركات التنمية الاقتصادية.

"75% من منتجات الشركة" تُصدر للأسواق العالمية

تفقد الوزير أقسام ومواقع الإنتاج داخل الشركة، مشيدًا بقدراتها الصناعية والإنتاجية، ونجاحها في تصدير نحو 75% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة الدولية، خاصة في مجال صناعة السبائك الحديدية والفيروسيليكون.

رداد: "التدريب من أجل التشغيل" مستمر بالتعاون مع الشركاء

أوضح وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، بهدف تأهيل الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل مصر وخارجها، إلى جانب تطوير مهارات العمالة ورفع كفاءتها وفق أحدث التطورات الصناعية.

أشار الوزير إلى استمرار الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال المنح الدورية والرعاية الصحية والاجتماعية، مع تقديم حوافز لتشجيع تسجيل العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات الوزارة، من بينها مجانية شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى خدمات صحية واجتماعية متنوعة.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق التوازن بين مصالح العمال والمستثمرين، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل المختلفة.

من جانبه، رحب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تُعد واحدة من القلاع الصناعية الكبرى في مصر والشرق الأوسط، وتمثل نموذجًا مشرفًا للصناعة الوطنية وداعمًا للاقتصاد القومي.

"منتجات عالية الجودة" تدعم الاقتصاد الوطني

أشار المحافظ إلى أن الشركة، منذ تأسيس مصنع إدفو عام 1976، نجحت في دعم الصناعة الوطنية والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

أضاف محافظ أسوان أن الاحتفالية التي نظمتها الشركة تحت شعار «عمالك يا مصر.. سواعد التنمية المستدامة 2030» تتسق مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تؤكد أن الإنسان هو محور التنمية في الجمهورية الجديدة.

شهدت الفعاليات كلمات للمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذي للشركة، ومحمد سعيد الصيفي مدير مديرية العمل بأسوان، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، إلى جانب مشاركة الشيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.