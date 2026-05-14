التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمجموعة من السائحين الألمان والفرنسيين، خلال تفقده اليوم للأعمال الجارية بمشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد معبد الرامسيوم بمدينة الأقصر، إذ حرص السائحون على التحدث معه والتقاط الصور التذكارية.

ورحب وزير السياحة والآثار خلال اللقاء، بالسائحين، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لضيوفها من مختلف دول العالم للاستمتاع بما تتمتع به من تنوع وثراء سياحي فريد، وما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة ومتميزة.

سائحون أوروبيون يعبرون عن إعجابهم بالحضارة المصرية

أعرب السائحون الألمان والفرنسيون من جانبهم، عن سعادتهم بزيارة مصر، مشيرين إلى أنهم حرصوا على زيارة مدينة الأقصر لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية استثنائية، ومبدين إعجابهم بما شاهدوه من آثار تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأشاد السائحون بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتهم، مؤكدين حرصهم على نقل تجربتهم السياحية الإيجابية إلى عائلاتهم وأصدقائهم في بلدانهم.

وتأتي زيارة وزير السياحة والآثار الحالية إلى مدينة الأقصر لافتتاح مقبرتي أمنحتب المدعو "رابويا" (TT416) وابنه "ساموت" (TT417) بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، عقب الانتهاء من أعمال الترميم ورفع كفاءة الموقع العام المحيط بهما.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الأثرية الجارية بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

اقرأ أيضًا:

قرارات جديدة من السياحة لتوسيع انتشار المعارض المصرية حول العالم

مصر تستضيف فعالية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة

مصر تبحث مشروعات ترميم جديدة في القاهرة التاريخية بالتعاون مع واشنطن