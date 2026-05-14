إعلان

وزير السياحة يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال جولته بمعبد الرامسيوم

كتب : أحمد العش

06:38 م 14/05/2026

وزير السياحة يلتقي سائحين ألمان وفرنسيين خلال جولت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، بمجموعة من السائحين الألمان والفرنسيين، خلال تفقده اليوم للأعمال الجارية بمشروع فك وإعادة تركيب الصرح الأول بمعبد معبد الرامسيوم بمدينة الأقصر، إذ حرص السائحون على التحدث معه والتقاط الصور التذكارية.

ورحب وزير السياحة والآثار خلال اللقاء، بالسائحين، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها لضيوفها من مختلف دول العالم للاستمتاع بما تتمتع به من تنوع وثراء سياحي فريد، وما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة ومتميزة.

سائحون أوروبيون يعبرون عن إعجابهم بالحضارة المصرية

أعرب السائحون الألمان والفرنسيون من جانبهم، عن سعادتهم بزيارة مصر، مشيرين إلى أنهم حرصوا على زيارة مدينة الأقصر لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية استثنائية، ومبدين إعجابهم بما شاهدوه من آثار تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأشاد السائحون بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتهم، مؤكدين حرصهم على نقل تجربتهم السياحية الإيجابية إلى عائلاتهم وأصدقائهم في بلدانهم.

وتأتي زيارة وزير السياحة والآثار الحالية إلى مدينة الأقصر لافتتاح مقبرتي أمنحتب المدعو "رابويا" (TT416) وابنه "ساموت" (TT417) بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، عقب الانتهاء من أعمال الترميم ورفع كفاءة الموقع العام المحيط بهما.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الأثرية الجارية بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

696765388_1561358872701194_5271980840148439880_n

اقرأ أيضًا:

قرارات جديدة من السياحة لتوسيع انتشار المعارض المصرية حول العالم

مصر تستضيف فعالية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة

مصر تبحث مشروعات ترميم جديدة في القاهرة التاريخية بالتعاون مع واشنطن

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معبد الرامسيوم السياحة الألمانية السياحة الفرنسية شريف فتحي وزارة السياحة والآثار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
شئون عربية و دولية

بعد أزمة "هانتا".. اشتباه بتفشٍ فيروسي جديد على متن سفينة في فرنسا
أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
أخبار مصر

أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" - خاص
أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص
زووم

أول رد من محمد غنيم بعد قرار "المهن التمثيلية" بوقف عمل تصاريح له- خاص

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
حكايات الناس

بعد اختطاف سفينة عليها بحارة مصريون.. هل يعود زمن "القرصنة الصومالية"؟
ليست جريمة قتل.. كشف لغز الساق المبتورة على طريق الإسكندرية الصحراوي
أخبار المحافظات

ليست جريمة قتل.. كشف لغز الساق المبتورة على طريق الإسكندرية الصحراوي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: 500 جنيه لكل طالب متفوق في الثانوية لتجربة الاستثمار عمليًا
التعليم: تعميم منهج الرياضيات الياباني على الصفين الثاني والثالث الابتدائي العام المقبل
التعليم: خفض لجان الثانوية العامة إلى 2032 ضمن نظام التجمعات الجديد