كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، محذرة من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

أكدت "الهيئة" في بيانها، أن طقس اليوم الخميس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على السواحل الشمالية الغربية، على أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا.

وأوضحت "الأرصاد" أن درجات الحرارة ستكون على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أشارت "الهيئة" إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الأرصاد" أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت "الهيئة" إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة المكشوفة منها، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.

هل هناك فرصًا لسقوط الأمطار اليوم؟

توقعت الهيئة فرصًا ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت في ختام بيانها أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس، مع استمرار تحديثها في حال حدوث أي تغيرات، داعية إلى متابعة النشرات الرسمية أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة