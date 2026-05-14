أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 15 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 19 مايو 2026، محذرة من استمرار التقلبات الجوية المعتادة خلال فصل الربيع.

تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود خلال هذه الفترة معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، على أن يكون معتدلًا ليلًا على مختلف الأنحاء.

وأشارت "الأرصاد" إلى تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

ونوهت إلى نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الجمعة 15 مايو وحتى الثلاثاء 19 مايو على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

سجلت توقعات "هيئة الأرصاد" استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و38 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 25 و38 درجة، وفي شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 35 و40 درجة، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ما بين 38 و43 درجة مئوية.

تحذيرات الأرصاد خلال الاسبوع المقبل

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خاصة خلال فصل الربيع، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية أثناء الشبورة ونشاط الرياح.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة اللحظية للظواهر الجوية وإصدار التحديثات فور حدوث أي تغيرات.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة