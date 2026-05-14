حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لمركز البحوث الزراعي، من استمرار ما وصفه بـ"أجواء الشد والجذب المناخي"، مؤكدًا أن البلاد تشهد حاليًا أخطر فترات التذبذبات الحرارية خلال العام، نتيجة التغيرات السريعة والمتكررة في درجات الحرارة وسلوك الرياح.

وقال "فهيم" في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الأجواء شديدة الحرارة عادت مجددًا اليوم الخميس على أغلب أنحاء الجمهورية، بعد الانخفاض النسبي الذي شهدته بعض المناطق الأربعاء، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستتراجع نسبيًا الجمعة والسبت قبل أن تعود للارتفاع القاسي مرة أخرى بداية من الأحد.

درجات حرارة مرتفعة ورياح مثيرة للأتربة

أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل نحو 39 درجة مئوية بالقاهرة والوجه البحري، و40 درجة بشمال الصعيد، و42 درجة بجنوب الصعيد، مع نشاط واضح للرياح على شمال الدلتا بداية من الظهر، تمتد تدريجيًا إلى معظم المناطق مع آخر النهار.

وأشار إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل.

تحذيرات صحية للمواطنين

قدم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين، مطالبًا بالإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

ودعا قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المكشوفة بسبب نشاط الرياح والأتربة، مشددًا على أهمية تقليل الحركة وقت الذروة الحرارية بالنسبة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

توصيات عاجلة للمزارعين

شدد محمد فهيم، على ضرورة الانتهاء المبكر من ضم ودراس القمح قبل اشتداد الرياح في آخر النهار، مع وقف أو تأجيل رش المبيدات أثناء نشاط الرياح.

وأوصى بتنظيم الري خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد المغرب، مع تجنب تعطيش النباتات، مؤكدًا أن الخضر الصيفية والشتلات الحديثة تحتاج إلى انتظام شديد في الري لتقليل ظاهرة “التنفيل” وتساقط العقد.

تحذير لمحاصيل الفاكهة والمحاصيل الصيفية

أشار إلى ضرورة متابعة تساقط العقد الحديث في محاصيل المانجو والعنب والرمان والزيتون نتيجة التذبذبات الحرارية، مؤكدًا أن المحاصيل الصيفية الحديثة الزراعة تحتاج إلى دعم فوسفوري وتنظيم دقيق للري، داعيًا إلى تأجيل أي عمليات شتل جديدة للخضر أو الفاكهة خلال فترات ذروة الحرارة والرياح القوية.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، أن أخطر ما تشهده البلاد حاليًا ليس ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما التغير السريع والمتكرر بين الارتفاع والانخفاض خلال أيام قليلة، وهو ما يربك النبات والفلاح معًا ويؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي.

