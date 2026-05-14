"شبورة ورياح مثيرة للأتربة".. أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كتب : أحمد العش

04:00 ص 14/05/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، ضمن حالة الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أشارت "الهيئة" في بيان لها، إلى تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت "الأرصاد" أن البلاد تشهد أيضًا نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، ربما تصل سرعتها إلى ما بين 30 و40 كم/س على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ولفتت "الهيئة" إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة في المناطق المكشوفة، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

توقعت "هيئة الأرصاد" فرصًا ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

واختتمت "الهيئة" بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التقلبات الجوية.

