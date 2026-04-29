الخميس.. باليه عالمي في ختام عام "آنا بافلوفا" بأوبرا الإسكندرية

كتب : محمد لطفي

03:00 ص 29/04/2026
    أوبرا الإسكندرية تحتفي بختام عام استوديو آنا بافلوفا (3)
    أوبرا الإسكندرية تحتفي بختام عام استوديو آنا بافلوفا (2)

تقيم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، الحفل السنوي لختام العام الدراسي لطلاب استوديو الباليه "آنا بافلوفا"، وذلك في السادسة والنصف مساء الخميس 30 أبريل، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

يتضمن الحفل مجموعة من التصميمات الحركية المستوحاة من فنون الباليه الكلاسيكي، من إعداد كل من إيكاتيرينا لوجينافا، ويوليا زويفا، وزينة الغيطي، وندى الكاتب، وتشمل عروضًا مثل: "بحيرة البجع"، "رقصة الفالس العجيبة"، "ضوء النجمة الصغيرة"، "أحلام زهرية"، و"فالس الأميرات".

يجسد الحفل دور دار الأوبرا المصرية في دعم الإبداع العالمي، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، إلى جانب ترسيخ الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية ذات الإرث الفني العريق.

وزارة الثقافة مسرح سيد درويش المركز الثقافي الروسي دار الأوبرا

