تقيم دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، الحفل السنوي لختام العام الدراسي لطلاب استوديو الباليه "آنا بافلوفا"، وذلك في السادسة والنصف مساء الخميس 30 أبريل، على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية).

يتضمن الحفل مجموعة من التصميمات الحركية المستوحاة من فنون الباليه الكلاسيكي، من إعداد كل من إيكاتيرينا لوجينافا، ويوليا زويفا، وزينة الغيطي، وندى الكاتب، وتشمل عروضًا مثل: "بحيرة البجع"، "رقصة الفالس العجيبة"، "ضوء النجمة الصغيرة"، "أحلام زهرية"، و"فالس الأميرات".

يجسد الحفل دور دار الأوبرا المصرية في دعم الإبداع العالمي، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، إلى جانب ترسيخ الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية ذات الإرث الفني العريق.