يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

يُحيي الحفل فرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود صفوت، حيث تقدم باقة مختارة من أشهر الأغنيات التي لحنها الموسيقار الراحل، وارتبطت بوجدان وذاكرة الأجيال.

كما يتضمن البرنامج فقرات موسيقية متنوعة في أجواء تستعيد روح زمن الفن الجميل، وتبرز ملامح أسلوبه المتفرد الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة.

ويُنظم الحفل من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الإبداع، والحفاظ على الهوية الفنية الأصيلة، وتعزيز ارتباط الجمهور بروائع الفن العربي.

وُلد الموسيقار محمد عبدالوهاب بحي باب الشعرية بالقاهرة، ويُعد أحد أبرز أعمدة الموسيقى العربية في القرن العشرين، حيث نجح في إحداث نقلة نوعية في عالم الموسيقى والغناء، وتعاون مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفيروز، ونجاة الصغيرة، وليلى مراد، كما قدم عددًا من الأفلام السينمائية.

ورحل عن عالمنا في 4 مايو 1991، بعد مسيرة حافلة بالإبداع، تاركًا بصمة فنية لا تزال مؤثرة حتى يومنا هذا.