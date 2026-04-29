يواجه الناشرون المصريون أزمة كبيرة تتكرر للعام الثاني على التوالي، تتمثل في عدم وصول الكتب إلى معرض الرباط الدولي للكتاب.

ومن جانبه، أكد الناشر شريف بكر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن ما يحدث للناشرين المصريين من خسائر أمر غير مقبول.

وقال بكر إن تكرار الأزمة بالسيناريو نفسه دليل على العشوائية التي تحكم اتحاد الناشرين، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب المشكلة.

وأضاف: "لقد افتتح المعرض ولم تصل الكتب"، مطالبًا اتحاد الناشرين بضرورة إيجاد حلول سريعة، خاصة أن كتب العام الماضي لم يستلمها الناشرون حتى الآن، بسبب تزايد غرامات الجمارك يوميًا نتيجة بقائها في الموانئ.

وأكد أن المشكلة إذا كانت مرتبطة بأحد الناشرين، فيجب استبعاده بدلًا من الإضرار بالجميع، وإذا كانت في شركة الشحن فيجب تغييرها، متعجبًا من الإصرار على التعامل مع الشركة نفسها.

وتهكم بكر على الأزمة قائلًا: "أعتقد أن الحلول الواقعية لا جدوى منها، ويجب على اتحاد الناشرين أن يذبح قربانًا على باب الاتحاد".

وأشار إلى وجود مشكلة مماثلة في معرض مسقط الدولي للكتاب، تتمثل في إعادة الكتب بتكلفة مبالغ فيها، تمثل أضعاف تكلفة الشحن إلى المعرض، رغم وجود مقترح بنقلها إلى معرض مجاور بدلًا من إعادتها، إلا أن لجنة المعارض قررت إعادتها بعد فترة طويلة، ما يعكس حالة من العشوائية والارتباك.