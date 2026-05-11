تزايدت شكاوى عدد كبير من المواطنين بشأن ارتفاع تكلفة حساب الكيلو وات بالعدادات الكودية، مع تساؤلات موسعة حول تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، خاصة للحاصلين على نماذج التصالح أو تراخيص البناء.

4 حالات رئيسية تسمح بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية

الحاصلون على نموذج 8 داخل الحيز العمراني

تبدأ بالحاصلين على نموذج 8 تصالح داخل الحيز العمراني، إذ يمكنهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو مجلس المدينة لاستخراج «نموذج مرافق» مقابل رسوم محددة، على أن يتم تقديمه لشركة الكهرباء لإجراء معاينة والتأكد من مطابقة البيانات للواقع، تمهيدا لتحويل العداد خلال فترة زمنية قصيرة. وإذا لم يكن قد مر على استخراج نموذج 8 أكثر من 6 أشهر، فيحق للمواطن طباعة نموذج المرافق دون الحاجة إلى سداد رسوم جديدة.

الحاصلون على نموذج 8 خارج الحيز العمراني

أما الحاصلون على نموذج 8 خارج الحيز العمراني، فقد أصبح بإمكانهم أيضا استخراج نموذج مرافق جديد من المراكز التكنولوجية، بعد التنسيق بين الجهات المختصة، بما يسمح لهم بإنهاء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى دائم عقب المعاينة وسداد الرسوم المطلوبة، وهو نموذج كود 371، مع سداد الرسوم وإجراء معاينة من الجهات المعنية، وهو ما يكلف المواطن ما يقرب من 2050 جنيها.

المباني المرخصة

وفيما يتعلق بالمباني المرخصة قبل عام 2008 أو بعده، يمكن لأصحاب العقارات المطابقة للرخصة التقدم بطلب للحصول على نموذج 371، يعقبه فحص ميداني للتأكد من مطابقة المبنى للاشتراطات، ومن ثم استكمال إجراءات تحويل المرافق إلى دائمة، حيث تقوم اللجنة بمطابقة الرخصة على أرض الواقع من خلال عدد الأدوار، وفي حال وجود أي مخالفات للاشتراطات البنائية أثناء المعاينة، تقدر اللجنة قيمة المخالفة ويسددها المواطن.

المباني المنشأة دون ترخيص قبل 2008

أما المباني المنشأة قبل عام 2008 من دون ترخيص، فهناك إمكانية لإثبات تاريخ الإنشاء من خلال صورة قمر صناعي وشهادة عقارية تفيد قدم العقار، بما يتيح لأصحابها التقدم بطلبات تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.

أما أي حالة مخالفة لما تم ذكره، فعليها التقدم بطلبات التصالح للمباني المخالفة التي لا تنطبق عليها الحالات الأربع، باعتبارها المسار القانوني لتوفيق الأوضاع وضمان استقرار الخدمات والمرافق.