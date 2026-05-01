أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي علي عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني المفاجيء لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالبحيرة ، حيث تم المرور على مراكز ومدن ( كوم حمادة - كفر الدوار - دمنهور - الرحمانية )، لرصد أية مخالفات أو تقصير في العمل ، وتضمنت محاور التفتيش كذلك مراجعة أداء المراكز التكنولوجية وجهود إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات و التصالح والتعديات والتقنين ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية و منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملات موسعة داخل نطاق مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأعمال ورصد حالة الإشغالات والتعديات على الطريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها وإزالتها حفاظاً على المظهر الحضاري والانضباط في الشوارع ،كما شملت الحملات متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة بالإضافة إلى متابعة حالة الطرق الرصف والإنارة والعمل على تيسير الحركة المرورية للمواطنين ومراجعه ملفات التصالح والتراخيص الصادرة والتعديات وملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجية.

وأوضح التقرير أنه تم إزالة حالتين فى المهد بمركز كوم حمادة إحدهما تعدى على أملاك الدولة والأخرى شدة خشبية فى إطار مخالفه مبانى ، كما تم إزاله أعمال مخالفة استكمال الدور الخامس علوى بمركز كفر الدوار وتم إزالة أعمال مبانى أسوار مخالفة بمركز دمنهور ، كما تم تنفيذ حملة طرق أبواب للتصالح فى مركز الرحمانية وحملتين تفتيش على رخص المحال العامة والاشغالات بمركزى دمنهور والرحمانية ، تم التوجيه بانهاء المعاملات المتأخرة وحل بعض المشكلات الفنية التى أسفرت عن نهو مايقرب من ٢٥٪؜ من المتأخرات وجارى العمل على استكمال نهو المتأخرات.

كما أشار التقرير إلي أنه تم المرور علي الحملات الميكانيكية و الإطلاع علي أوامر التشغيل و إجراءات الطرح و قطع الغيار للمعدات و تشغيل كافة المعدات الصالحة للوقف علي مدي جاهزية المعدات و تم إحالة المسئولين بمركز دمنهور للنيابة الإدارية للاهمال الجسيم بالشؤون المالية و بإدارة الحملة و المخازن ، كما تم متابعة الحالة العامة للاشغالات والنظافة والبيئة والتوجيه بإزالة من داخل الكتلة السكانية بدمنهور.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميدانية.