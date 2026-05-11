تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمدينة السادات، مصنع شركة "الوادي للكابلات"، يرافقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وعدد من قيادات ومسؤولي المصنع.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة، أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وزيادة الإنتاج، مع التركيز على الصناعات ذات الإمكانات الواعدة في مجالي التصدير وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الصناعة المصرية على تحقيق مستويات عالمية من الكفاءة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

"وزير الصناعة": مصنع الوادي من الصروح الداعمة للمشروعات القومية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصنع «الوادي للكابلات» يُعد واحدًا من الصروح الصناعية الاستراتيجية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية، موضحًا أن صناعة الكابلات الكهربائية تمثل عنصرًا أساسيًا في قطاعات الكهرباء والطاقة والإسكان والصناعة.

"رئيس الشركة": شاركنا في مشروعات قومية كبرى وتوسعاتنا الجديدة وصلت 70%

خلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للكابلات، الذي استعرض خبرات الشركة ومشاركاتها في عدد من المشروعات الوطنية والتنموية، من بينها مشروع توشكى، إلى جانب التعاون مع شركات توزيع الكهرباء في القاهرة ومصر العليا.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تقترب من الانتهاء من توسعات جديدة بالمصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية ذات الجهد المتوسط والعالي، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في هذه التوسعات وصلت إلى 70%.

"مدبولي": الحكومة تدعم المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج

خلال تفقده مراحل إنتاج الكابلات، تحاور رئيس الوزراء مع أحد العاملين بالمصنع، للاطمئنان على ملاءمة بيئة العمل وظروفها، حيث أكد العامل أن المصنع يوفر بيئة مناسبة تلبي احتياجات العاملين.

كما تفقد مدبولي خطوط إنتاج كابلات الألومنيوم والنحاس، ومراحل السحب والجدل والعزل والتجميع، إلى جانب نماذج المنتج النهائي.

ووجه رئيس الوزراء وزير الصناعة، قبل مغادرته المصنع، بالتواصل مع مسؤولي المصنع لدراسة احتياجاتهم ومتطلبات التوسعات الجديدة والعمل على تلبيتها، مؤكدًا استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين المحليين بهدف تشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد المصري.