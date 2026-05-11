من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا

ينتظر عدد من نجوم الفن أحداثًا سعيدة خلال الفترة المقبلة، وسط تفاعل كبير من جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلى زاهر وهشام جمال

أعلنت الفنانة الشابة ليلى زاهر حملها في مولودها الأول، بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشاركت ليلى مقتطفات من حديثها، قائلة: "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تأخذ معنى جديدًا، الأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي"، مضيفة: "أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط، الحمل كشف لي قوة أعمق وهدوءًا مختلفًا داخلي".

أسماء أبو اليزيد

كما تنتظر الفنانة أسماء أبو اليزيد وزوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب مولودهما الأول، وأعلنت ذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

حاتم صلاح

وظهر الفنان حاتم صلاح برفقة زوجته خلال العرض الخاص لفيلمه "الكلام على إيه"، في لقطات لاقت تفاعلًا من الجمهور، خاصة مع انتظار الثنائي لأحداث سعيدة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

خضعت لعملية جراحية.. زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

أول رد فعل من ابنة شيرين عبدالوهاب على عودة والدتها وأغنيتها الجديدة