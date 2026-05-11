إعلان

من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا

كتب : سهيلة أسامة

10:00 ص 11/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشان جمال
  • عرض 10 صورة
    ليلى أحمد زاهر وزجها
  • عرض 10 صورة
    أسماء أبو اليزيد وزوجها
  • عرض 10 صورة
    حاتم صلاح وزوجته من العرض الخاص لفيلمه الكلام على إيه
  • عرض 10 صورة
    أسماء أبو اليزيد تعلن حملها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام
  • عرض 10 صورة
    حمل ليلى أحمد زاهر
  • عرض 10 صورة
    ليلى أحمد زاهر تنتظر مولودها الأول
  • عرض 10 صورة
    ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال يعلنان خبر الحمل
  • عرض 10 صورة
    حمل ليلى أحمد زاهر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينتظر عدد من نجوم الفن أحداثًا سعيدة خلال الفترة المقبلة، وسط تفاعل كبير من جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلى زاهر وهشام جمال

أعلنت الفنانة الشابة ليلى زاهر حملها في مولودها الأول، بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها المنتج هشام جمال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشاركت ليلى مقتطفات من حديثها، قائلة: "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تأخذ معنى جديدًا، الأمومة بدأت معي قبل أن أرى طفلي"، مضيفة: "أريد أن أكون له الأمان والحب بلا شروط، الحمل كشف لي قوة أعمق وهدوءًا مختلفًا داخلي".

أسماء أبو اليزيد

كما تنتظر الفنانة أسماء أبو اليزيد وزوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب مولودهما الأول، وأعلنت ذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

حاتم صلاح

وظهر الفنان حاتم صلاح برفقة زوجته خلال العرض الخاص لفيلمه "الكلام على إيه"، في لقطات لاقت تفاعلًا من الجمهور، خاصة مع انتظار الثنائي لأحداث سعيدة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:
خضعت لعملية جراحية.. زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

أول رد فعل من ابنة شيرين عبدالوهاب على عودة والدتها وأغنيتها الجديدة

ليلى أحمد زاهر حاتم صلاح أسماء أبو اليزيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين

لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
رياضة محلية

لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. موجة حارة وشبورة مائية
أخبار مصر

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. موجة حارة وشبورة مائية
نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
علاقات

نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
كاديلاك تدخل مصر رسميًا بأسطول كهربائي فاخر وأسعار تتجاوز 12 مليون جنيه
أخبار السيارات

كاديلاك تدخل مصر رسميًا بأسطول كهربائي فاخر وأسعار تتجاوز 12 مليون جنيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟