أعلنت وزارة النقل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل، إلى جانب طرح «محفظة تذاكر» جديدة، في إطار التوسع في تقديم خدمات مرنة ومتنوعة للركاب، مع توفير تخفيضات تصل إلى 50% عبر أنظمة الاشتراكات المختلفة.

وحددت الوزارة أسعار التذاكر الكاملة وفق عدد المحطات، حيث تبلغ قيمة التذكرة لـ5 محطات 20 جنيهًا، و40 جنيهًا لـ10 محطات، و55 جنيهًا لـ15 محطة، فيما تصل إلى 80 جنيهًا لاستخدام الخط بالكامل الذي يضم 22 محطة.



أولًا: التذكرة الكاملة

تم تقسيمها إلى أربعة نطاقات على طول خط المونوريل:

- منطقة واحدة (5 محطات): 20 جنيهًا.

- منطقتان (10 محطات): 40 جنيهًا.

- ثلاث مناطق (15 محطة): 55 جنيهًا.

- أربع مناطق (الخط بالكامل – 22 محطة): 80 جنيهًا.

ثانيًا: نصف التذكرة

مخصصة لـ(كبار السن فوق 60 عامًا - ذوي الاحتياجات الخاصة - القوات المسلحة - الشرطة - المحاربين القدماء).

- منطقة واحدة (5 محطات): 10 جنيهات.

- منطقتان (10 محطات): 20 جنيهًا.

- ثلاث مناطق (15 محطة): 30 جنيهًا.

- أربع مناطق (الخط بالكامل – 22 محطة): 40 جنيهًا.



محفظة تذاكر المونوريل

- سعر شراء المحفظة: 80 جنيهًا.

- تمتد صلاحية المحفظة لمدة 5 سنوات.

- يبدأ الشحن من 80 جنيهًا وحتى 4000 جنيه.

- التذاكر داخل المحفظة بنفس السعر العادي للتذكرة دون تخفيضات.



أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل

أعلنت الوزارة نظامًا مميزًا للاشتراكات يحقق خصمًا بنسبة 50% مقارنة بسعر التذكرة العادية.

1- اشتراك أسبوعي (14 رحلة)

- منطقة واحدة (5 محطات): 140 جنيهًا.

- منطقتان (10 محطات): 280 جنيهًا.

- ثلاث مناطق (15 محطة): 385 جنيهًا.

- أربع مناطق (22 محطة): 560 جنيهًا.



2- اشتراك شهري (60 رحلة)

- منطقة واحدة: 600 جنيه.

- منطقتان: 1200 جنيه.

- ثلاث مناطق: 1650 جنيهًا.

- أربع مناطق: 2400 جنيه.



3- اشتراك ربع سنوي (180 رحلة)

- منطقة واحدة: 1800 جنيه.

- منطقتان: 3600 جنيه.

- ثلاث مناطق: 4950 جنيهًا.

- أربع مناطق: 7200 جنيه.