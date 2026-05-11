أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القرار رقم 266 لسنة 2026، بمنح الدكتور مصطفى وزيري، استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان، إجازة بدون أجر لرعاية مصالح الأسرة.

الإجازة تبدأ يونيو 2026 حتى بلوغ سن المعاش

نص القرار على أن تبدأ الإجازة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى 9 فبراير 2027، وهو موعد بلوغ الدكتور مصطفى وزيري السن القانونية المقررة لترك الخدمة.

السياحة: القرار استند إلى القوانين المنظمة للعمل

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب القرارات المنظمة لعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.

الوزارة: الموافقة جاءت بناءً على طلب رسمي

كما استند القرار إلى الطلب المقدم من الدكتور مصطفى وزيري للحصول على الإجازة، والعرض المقدم من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب موافقة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

القرار الوزاري: وزيري في إجازة حتى انتهاء خدمته القانونية

أكد القرار الوزاري، الموافقة على منح الدكتور مصطفى فتحي عبد الله وزيري، استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان، إجازة بدون أجر لرعاية مصالح الأسرة حتى بلوغه السن القانونية لترك الخدمة في فبراير 2027.